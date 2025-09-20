محللون إسرائيليون: نتنياهو يحبط الصفقات ومعضلة الحوثيين لن تُحل

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات متصاعدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفشال صفقات تبادل الأسرى، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول قدرة إسرائيل على إنهاء الحرب مع الحوثيين رغم الغارات المتكررة على اليمن، وسط انتقادات حادة من عائلات الأسرى وأوساط أمنية.

وأوضح دان هارئيل نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أن الهجوم الأخير على غزة جرى بينما كان الوسطاء ينتظرون الرد على مقترح صفقة جديدة، معتبرا أن التوقيت أدى إلى إحباط فرص التوصل إلى اتفاق.

وأكد أن نتنياهو "يحبط الصفقات منذ أكثر من عام ونصف العام"، وأن أفعاله تكشف نيته خلافا لشعاراته المعلنة حول إنقاذ المحتجزين في غزة.

وفي السياق نفسه، نقلت مراسلة الشؤون الاجتماعية في القناة الـ12 يولان كوهين عن عائلات أسرى أن وزيرا بارزا من حزب الليكود أبلغهم دعمه لإنهاء الحرب وإبرام صفقة شاملة لإعادة الأسرى، لكنه أحجم عن إعلان موقفه علنا خشية الاصطدام بالسياسة الرسمية للحكومة، وما قد يترتب عليه من تبعات سياسية ودبلوماسية.

وحسب القناة ذاتها، كشف أقارب بعض المحتجزين في غزة عن أنهم سمعوا من ضباط كبار في أجهزة الأمن أن الجيش لا يعرف على وجه الدقة أماكن احتجاز أبنائهم.

ووفق شهاداتهم، أقر مسؤول أمني رفيع بأنه "لا ضمان بعدم وقوع خسائر جانبية"، مؤكدا في الوقت نفسه أن المؤسسة العسكرية تبذل جهودا للحد من المخاطر.

رواية مغايرة

ورأت عائلات الأسرى أن الحكومة تقدم للرأي العام رواية مغايرة لما يقال لهم خلف الأبواب المغلقة، متهمة المسؤولين بالتضليل وبدء عمليات عسكرية دون معرفة أماكن الاحتجاز، مما يزيد مخاوفهم من احتمال إصابة ذويهم خلال القتال الدائر.

من جانبه، أشار مراسل القناة الـ13 إيشاي بورات إلى تصاعد الهجمات الحوثية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، مبينا أن مطار رامون تعرض قبل أيام لإصابة مباشرة، وأن مدنا مثل إيلات سبق أن شهدت استهدافا مماثلا رغم الغارات المتكررة على صنعاء والحديدة.

وأضاف أن إطلاق 6 صواريخ و10 طائرات مسيرة منذ بداية الشهر يعكس فشل الجهود الإسرائيلية في تحييد التهديد.

أما محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 ألون بن ديفيد، فقد أكد أن إسرائيل "غير قادرة على حل معضلة الحوثيين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفسها أقرت بصعوبة الأمر.

واعتبر أن الحوثيين يتمتعون بدافع قتالي قوي واستعداد للتضحية البشرية والمادية، وهو ما يجعل ردعهم "شبه مستحيل" في ظل عقيدتهم القائمة على الاستمرار في القتال.

وربط محللون إسرائيليون بين هذه التحديات والمأزق السياسي الداخلي، إذ يرون أن استمرار نتنياهو في عرقلة أي صفقة محتملة يزيد الضغوط الشعبية من عائلات المحتجزين، في حين تتسع الشكوك بشأن قدرة الحكومة على مواجهة الأخطار الإقليمية التي تعمق عزلتها وتفاقم كلفتها الأمنية.