مؤسسة "هند رجب" تلاحق جنديا إسرائيليا في أثينا

قدمت مؤسسة "هند رجب" دعوى جنائية رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الابتدائية في العاصمة اليونانية أثينا ضد الجندي الإسرائيلي ناعور شلومو دادون، لدوره في جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.

واستندت الدعوى إلى تقرير استقصائي أعدته المؤسسة يوثق انتشار دادون في غزة، والدور المباشر لوحدته في تدمير البنية التحتية المدنية، واحتفاءه العلني بهذه الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد خدم دادون في غزة لمدة عام على الأقل، وشارك في حملات عسكرية سوّت أحياء في رفح وجباليا بالأرض.

وتأسست "هند رجب" في فبراير/شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات، حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.