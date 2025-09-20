قتيل في قصف إسرائيلي على سيارة جنوب لبنان

قُتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على أحد الطرق في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت السيارة على طريق الخردلي جنوبي البلاد. وتأتي هذه الغارة بعد مقتل شخصين، أمس الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين بقضاء النبطية أيضا.

وشنت إسرائيل، أول أمس الخميس، غارات جوية مكثفة على 5 بلدات بجنوب لبنان، وهو ما ندد به الجيش اللبناني محذرا من أن هذا التصعيد يعرقل تنفيذ خطته العسكرية المتعلقة بانتشار قواته جنوب نهر الليطاني وحصر السلاح بيد الدولة.

ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يشن غارات شبه يومية على لبنان ويواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير في جنوب البلاد.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، وهذا أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.