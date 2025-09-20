الجفاف وتراجع الإغاثة يتركان ثلث أطفال توركانا فريسة لسوء التغذية

قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن "الأمهات في شمال كينيا يكافحن لإطعام أطفالهن بسبب الجفاف، إضافة إلى تقليص المساعدات الذي أدى إلى تراجع الخدمات الغذائية".

وأضافت المنظمة أن وحدة الطوارئ الصحية التابعة لها عملت على مدار الشهرين الماضيين، مع وزارة الصحة الكينية، في مقاطعة توركانا لفحص الأطفال وعلاجهم من سوء التغذية، إلى جانب تقديم خدمات طبية أخرى.

ومن بين 2780 طفلا تم فحصهم بين يوليو/تموز وأغسطس/آب، وُجد أن 990 طفلا -أي واحد من كل 3- يعانون من سوء تغذية حاد.

وقالت الأمهات للمنظمة إنهن يجدن صعوبة في إطعام أطفالهن حتى وجبة واحدة في اليوم بسبب الجفاف، وانخفاض الصيد نتيجة هجمات التماسيح، وتراجع المساعدات الإنسانية بسبب تقليص التمويل، وأبدين مخاوفهن من أن الأزمة ستزداد سوءا خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب تحليل جديد أجرته المنظمة لبيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في كينيا بحلول يناير/كانون الثاني 2026 بنسبة 16%، من 1.8 مليون شخص حاليا يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ومن بين هؤلاء، يُرجح أن يواجه أكثر من 179 ألف شخص مستويات طارئة من الجوع وسوء التغذية الحاد، يتركز معظمهم في 4 مقاطعات قاحلة شمالية هي: (بارينغو، مانديرا، مارسابيت، وتوركانا).

وفي مقاطعة توركانا وحدها، لا يحصل 70% من السكان على ما يكفي من الطعام، مما أدى إلى مستويات مقلقة من سوء التغذية، حيث يُقدّر أن 87 ألف طفل دون سن الخامسة و36 ألف امرأة حامل ومرضعة بحاجة إلى علاج من سوء التغذية الحاد.