مجازر جديدة في غزة والاحتلال يواصل تفجير العربات المفخخة

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين في عدة مناطق بقطاع غزة، اليوم السبت، كما واصل تدمير المباني السكنية وتفجير العربات المحملة بأطنان المتفجرات وسط أحياء مدينة غزة في إطار خطته لاستكمال اجتياح المدينة واحتلالها.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 61 شخصا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 49 في مدينة غزة.

ودمرت قوات الاحتلال مزيدا من المباني، من بينها مبنى سكني في حي النصر غربي مدينة غزة، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

العربات المفخخة

في الوقت نفسه، واصل جيش الاحتلال تفجير العربات المفخخة بين المباني في مدينة غزة لتحقيق أكبر قدر من الدمار.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي يفجر ما يعادل 17 عربة مفخخة يوميا في المدينة. وأضاف أنه وثق تفجير نحو 120 عربة مفخخة في أحياء المدينة الأسبوع الماضي.

في تلك الأثناء، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وذكر مصدر في مستشفى الشفاء أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف من طائرات الاحتلال على خيمة نازحين وسط مدينة غزة.

كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل شمال غربي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال مدينة خان يونس.

كما أعلن المجمع أيضا استشهاد 3 من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.

تجويع وتعطيش

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد شخصين جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد شهداء التجويع منذ بداية الحرب إلى 442 شهيدا بينهم 147 طفلا.

في الوقت نفسه، قال مدير مستشفى الأطفال في مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا للجزيرة إن المستشفى استقبل مرضى حالتهم سيئة جدا نتيجة التجويع.

إعلان

وأضاف أن لسوء التغذية تأثيرا سلبيا على قدرات الأطفال الذهنية حتى لو شفوا منه.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم نبيه إن هناك حالة عطش تجتاح مدينة غزة بعدما دمر الاحتلال 75% من الآبار المركزية.

وتوقع نبيه أن يواجه سكان المدينة مزيدا من الصعوبات مع قرب حلول فصل الشتاء، وأضاف: "نحن غير قادرين على تقديم الحد الأدنى من الخدمات لسكان مدينة غزة".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد. وخلّفت الإبادة أكثر من 65 ألف شهيد و166 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة.