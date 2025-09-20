أخبار

توقعات في إسرائيل بمقترح أميركي جديد لصفقة تبادل مع حماس

Published On 20/9/2025
|
آخر تحديث: 20:33 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

