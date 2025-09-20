إصابة جندي إسرائيلي برصاص قناص شمالي مدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة برصاص قناص في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، اليوم السبت، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إجلاء عدد من الإصابات في صفوف الجيش عبر مروحيات عسكرية.

وأكد متحدث عسكري ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أفادت بإصابة جندي من اللواء 401 بنيران قناص من المقاومة الفلسطينية صباح اليوم. وقال المتحدث إن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في الوقت نفسه، ذكرت مواقع إسرائيلية أن مروحيات الجيش نقلت جنودا مصابين من قطاع غزة إلى مستشفيي بيلينسون وتل هشومير.

وقد أطلقت المقاومة الفلسطينية عمليات "عصا موسى" ردا على عملية "عربات جدعون 2" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي حاليا بتوغله في أحياء مدينة غزة لإكمال احتلالها بعدما دمر خلال الأسابيع الماضية مربعات سكنية بأكملها وشرد مئات الآلاف من السكان.

وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الجمعة، مشاهد توثق إيقاع آليات عسكرية للاحتلال في حقل عبوات ناسفة معد مسبقا شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

مخاوف إسرائيلية

في تلك الأثناء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حماس وضعت لنفسها هدفا رئيسيا لتحقيق إنجاز في الأيام الأولى من الاجتياح الإسرائيلي وهو أسر جندي مشارك في العملية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 65 ألف شهيد و166 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.