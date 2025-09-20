روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات في خط المواجهة

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات الليلة الماضية وصباح اليوم في خط المواجهة بينهما، وأعلن كل من الجانبين إلحاق خسائر بالآخر.

وفي خبر عاجل لها صباح اليوم السبت ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن القوات الأمنية الروسية تصدت لـ3 هجمات مضادة أوكرانية قرب أوليكسيفكا وكوندراتوفكا في منطقة سومي.

وأضافت الوكالة أن مقاتلي القوات المسلحة الاتحادية "يدمرون نقطة مراقبة الحرب الإلكترونية في منطقة سومي، وتمكنت قوات الأمن من القضاء على قائد فصيلة العدو".

وحسب الوكالة، فإن "ضربة دقيقة من قبل الطائرات المسيرة أصابت مركز التحكم في الحرب الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية أوسويفكا بمنطقة سومي، وتم تدمير العديد من محطات الحرب الإلكترونية بمختلف أنواعها والمعدات العسكرية الأخرى، وتم القضاء على قائد فصيلة الحرب".

وأعلنت روسيا أن قواتها استولت على قريتين جديدتين في تقدمها البطيء في شرق وجنوب أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تُشر إلى الهجوم الأوكراني قرب مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا.

من جهته، أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية سقوط 3 قتلى في هجمات بالمسيرات والصواريخ على منطقتي فاسيليفكا وبولوهيفكا.

تقدم أوكراني

أما قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي فكتب على تطبيق تليغرام يقول إن قواته "تقدمت من 3 إلى7 كيلومترات عبر الدفاعات الروسية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في خطابه المسائي المصور أمس أن هجوما مضادا شنه جيس بلاده "عرقل خطط روسيا لتحقيق هدف تسعى إليه منذ فترة طويلة، وهو الاستيلاء على مركز الإمدادات في بوكروفسك".

وأضاف زيلينسكي "كان هناك أحد أهم محاور الهجوم الروسي، ولم يتمكنوا من شن هجوم شامل. جيشنا يُدمر قواتهم".

وتابع "يتكبد الروس خسائر فادحة، كما أن صندوق التبادل لبلدنا قد تعزز بشكل كبير، كل يوم يتم أسر المزيد من الجنود الروس".

إعلان

وقال زيلينسكي في خطابه المصور أيضا إن القوات الأوكرانية لا تزال تتمسك بمواقعها حول كوبينسك، وهي منطقة في إقليم خاركيف شمال شرق أوكرانيا، تتعرض لهجمات روسية منذ أشهر.

وأمس الأول الخميس قال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استعادت 7 بلدات و160 كيلومترا حول بوكروفسك ودوبروبيليا منذ بدء العملية، وتم "تطهير" 9 بلدات أخرى من القوات المعادية.

ولا تزال منطقة دونيتسك، التي تحتل روسيا أجزاء منها وتريد من كييف التخلي عنها قبل أي تسوية سلمية، مسرحا لأعنف المعارك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استولت على بلدتين أخريين هما مورافكا جنوب غرب بوكروفسك ونوفويفانيفكا جنوب غرب منطقة زابوروجيا.

وأدرجت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني مورافكا ضمن عدة بلدات أوقفت قواتها عندها 87 هجوما بالقرب من بوكروفسك.