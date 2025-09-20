حماس: إسرائيل تستخدم عربات مسيّرة مفخخة لإبادة المدنيين بغزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي يستخدم عربات مسيّرة مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات بهدف إبادة المدنيين وتدمير الأحياء السكنية بمدينة غزة، في إطار حرب الإبادة التي يرتكبها في القطاع منذ نحو عامين.

وأضافت -في بيان- أن "جيش الاحتلال يسيّر العربات المفخخة إلى عمق الأحياء السكنية ثم يفجرها لإحداث أوسع مساحة من التدمير والقتل".

وأشارت الحركة إلى أن منظمات حقوقية وثقت تفجير نحو 120 عربة، خلال أسبوع واحد، محمّلة بمئات الأطنان من المتفجرات.

وقبل ساعات، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، إن الجيش الإسرائيلي يفجر ما يزيد على 17 عربة مفخخة يوميا بمدينة غزة، "وتعادل الواحدة منها زلزالا بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر".

وأوضح المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجّر خلال الأسبوع الأخير نحو 120 عربة مفخخة محمّلة بما يقارب 840 طنا من المتفجرات بين المنازل السكنية في مدينة غزة.

وأكدت حماس أن "العالم يشهد جرائم مروّعة ترتكبها حكومة مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل السعي لتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها تحت وطأة المجازر والقصف، واستخدام مختلف وسائل القتل والإبادة، وفي مقدمتها العربات المُفخخة المُسيّرة".

وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الأممية بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، واتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال ومحاسبة قادته على ما اقترفوه بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية، وفق تعبير البيان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف لأحياء مدينة غزة، خاصة الغربية المكتظة بالنازحين القادمين من الأحياء الشرقية بعد عمليات التدمير المكثفة التي تجريها القوات الإسرائيلية هناك، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير للمنشآت السكنية في الأحياء الشمالية الغربية.

إعلان

وقال الثلاثاء إنه شرع في "عملية برية واسعة" بأرجاء مدينة غزة، لكن لم يُلاحظ وفق شواهد ميدانية ومصادر محلية توغل بري فعلي سوى مساء الأربعاء الماضي في الأحياء الشمالية للمدينة.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا.