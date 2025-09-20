التصديق على تعيين مايك والتز مندوبا لأميركا لدى الأمم المتحدة

صدّق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الجمعة، على تعيين مايك والتز سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليملأ بذلك آخر منصب شاغر في حكومة الرئيس دونالد ترامب بعد ثمانية أشهر من التأجيل وسحب مرشح سابق.

وجاء تصويت الحزبين الجمهوري والديمقراطي لصالح تعيين والتز بعد أن أعادت عقبة إجرائية أخيرا ترشيحه إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث كان لا بد من إعادة التصويت عليه من جديد أمس الأول الأربعاء.

ولم يصوت مجلس الشيوخ على إجراء منفصل كان من شأنه تعيين والتز رسميا كممثل في الجمعية العامة، بسبب اعتراضات من الديمقراطيين، وفقا لمصدر مطلع على مداولات مجلس الشيوخ.

ومن غير الواضح إمكانية مشاركة والتز في الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وشغل والتز منصب مستشار الأمن القومي لترامب لبضعة أسابيع فقط قبل إقالته في مايو/أيار الماضي، بعد أن أضاف بالخطأ صحفيا إلى مجموعة دردشة خاصة على تطبيق سيجنال كانت تستخدم لمناقشة خطط عسكرية حساسة.

وكان والتز قد نفى أن يكون قد تمت إقالته من منصبه، مشددا على أن مجموعة الدردشة استوفت معايير الأمن السيبراني للإدارة. ويجري المفتش العام في البنتاغون تحقيقا في الأمر.