أطلق جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6″، الجمعة، موقعا إلكترونيا على شبكة "الإنترنت المظلم"، في محاولة لتجنيد جواسيس في روسيا وحول العالم، من خلال توفير "قناة اتصال آمنة" لهم.

وأعلن الجهاز أن موقع "البريد الصامت" يتيح لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية"، التواصل بشكل آمن مع بريطانيا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد توجه ريتشارد مور، الرئيس المنتهية ولايته لجهاز "إم آي 6″، إلى "الجواسيس المحتملين" عند إطلاقه الموقع قائلا "بابنا الافتراضي مفتوح لكم".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قالت الخميس إن جهاز الاستخبارات الخارجية (إم آي 6) يسعى لتجنيد جواسيس جدد لصالح المملكة المتحدة، بما في ذلك داخل روسيا، من خلال إطلاق بوابة إلكترونية على شبكة الإنترنت المظلم.

الناقل الصامت

وأوضحت أن المنصة الجديدة الآمنة للمراسلة، والتي تحمل اسم "الناقل الصامت"، ستستفيد للمرة الأولى من خاصية إخفاء الهوية التي يتيحها الإنترنت المظلم، في إطار جهود الجهاز لتعزيز دفاعات المملكة المتحدة ضد عدم الاستقرار العالمي والإرهاب الدولي، ونشاط أجهزة الاستخبارات المعادية.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إنه "مع تغير العالم وتزايد التهديدات التي نواجهها، يجب أن نضمن أن تكون المملكة المتحدة دائما متقدمة بخطوة على خصومنا".

وأضافت "نعزز جهودهم الآن بأحدث التقنيات، ليتمكن جهاز الاستخبارات الخارجية من تجنيد جواسيس جدد للمملكة المتحدة (…) في روسيا وحول العالم".