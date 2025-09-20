الاحتلال يعتزم إخضاع 3 بلدات لسيطرته بالقدس

قررت سلطات الاحتلال اليوم السبت مصادرة أراض ببلدة عناتا شمال شرق القدس لإقامة مشاريع تابعة لمستوطنة معاليه أدوميم.

وتأتي هذه المصادرة ضمن تصعيد متواصل في عمليات الاقتحام والاعتداءات الاستيطانية، مع توقعات بمصادرة عشرات آلاف الدونمات الإضافية مستقبلا.

كما قام الاحتلال بتوزيع تصاريح دخول على أهالي 3 بلدات مقدسية أخرى، الأمر الذي اعتبرته محافظة القدس تمهيدا لإخضاعها لسيطرة إسرائيل.

وأوضحت مصادر للجزيرة أن الإخطارات التي سلمت لأهالي 3 قرى شمال غربي القدس تعد الدخول إليها دخولا إلى إسرائيل.

وقالت إن الاحتلال يدعو أهالي بلدات بيت اكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة بالقدس للحصول على تصاريح لدخولها.

من القدس والضفة الغربية والأغوار، وصولا إلى النقب جنوبا، تتجلى ممارسات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، من خلال الاقتلاع وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، في إطار مخططات تهويد واستيطان واسعة النطاق.