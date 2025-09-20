أخبار|فلسطين

الاحتلال يعتزم إخضاع 3 بلدات لسيطرته بالقدس

UNSPECIFIED, ISRAEL - AUGUST 22: A view over the where the Israeli government plans to build a new neighborhood as part of E1 settlement project on August 22, 2025 in near Jerusalem, Israel. On Wednesday Israel approved plans put forward by far-right Finance Minister Bezalel Smotrich that would see a new Israeli settlement of 3,400 homes built east of Jerusalem in the E1 zone, effectively bisecting much of the occupied West Bank. Until now construction in the area has been prohibited for two decades, and is considered illegal under international law. The move has been condemned by the international community, with critics accusing Israel of sabotaging any prospect of a future two-state solution. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
مشهد يطل على المنطقة التي تخطط الحكومة الإسرائيلية لبناء حي جديد فيها كجزء من مشروع الاستيطان إي 1 قرب القدس (غيتي)
Published On 20/9/2025
آخر تحديث: 13:24 (توقيت مكة)

قررت سلطات الاحتلال اليوم السبت مصادرة أراض ببلدة عناتا شمال شرق القدس لإقامة مشاريع تابعة لمستوطنة معاليه أدوميم.

وتأتي هذه المصادرة ضمن تصعيد متواصل في عمليات الاقتحام والاعتداءات الاستيطانية، مع توقعات بمصادرة عشرات آلاف الدونمات الإضافية مستقبلا.

كما قام الاحتلال بتوزيع تصاريح دخول على أهالي 3 بلدات مقدسية أخرى، الأمر الذي اعتبرته محافظة القدس تمهيدا لإخضاعها لسيطرة إسرائيل.

وأوضحت مصادر للجزيرة أن الإخطارات التي سلمت لأهالي 3 قرى شمال غربي القدس تعد الدخول إليها دخولا إلى إسرائيل.

وقالت إن الاحتلال يدعو أهالي بلدات بيت اكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة بالقدس للحصول على تصاريح لدخولها.

من القدس والضفة الغربية والأغوار، وصولا إلى النقب جنوبا، تتجلى ممارسات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، من خلال الاقتلاع وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، في إطار مخططات تهويد واستيطان واسعة النطاق.

المصدر: الجزيرة

