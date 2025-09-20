مظاهرات بأوروبا تضامنا مع غزة واحتجاجات تواجه منتخب إسرائيل

تجددت المظاهرات في عواصم ومدن أوروبية عديدة للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما مع استمرار التدمير والتوغلات العسكرية في مدينة غزة تمهيدا لاحتلالها.

وفيما يأتي أبرز المظاهرات والتحركات الاحتجاجية في المدن الأوروبية اليوم السبت:

روتردام

نظم ناشطون في مدينة روتردام الهولندية مظاهرة أمام ملعب نيبتونوس احتجاجا على مشاركة إسرائيل في بطولة كأس أوروبا للبيسبول، حيث اعترضوا طريق الجماهير قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخبي فرنسا وإسرائيل.

وطالب المتظاهرون بمنع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، مؤكدين أن إسرائيل تستخدم الرياضة للتغطية على جرائمها ضد فلسطين. وتدخلت الشرطة الهولندية لتفريق المتظاهرين بالقوة.

باريس

طالب متظاهرون في العاصمة الفرنسية بإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بشكل فوري. وندد المتظاهرون باستمرار المجازر في غزة تزامنا مع التجويع الذي يستخدمه الاحتلال سلاحا ضد المدنيين.

كما دعا المتظاهرون إلى مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين ومقاطعة إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.

فيينا

نظمت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مظاهرة في العاصمة النمساوية للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة. ودعا المتظاهرون الحكومة النمساوية لإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وفرض عقوبات على حكومتها.

واتهم المتظاهرون حكومة بلادهم بالتواطؤ في جرائم إسرائيل من خلال استمرار التعاون السياسي والاقتصادي معها.

دوسلدورف

جابت مظاهرة وسط مدينة دوسلدورف الألمانية تلبية لدعوة حزب اليسار ومنظمة "الحرية من دوسلدورف" وغيرها من الحركات الداعمة لفلسطين، تنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف كل صور الدعم الألماني لإسرائيل.

كما أقيمت مظاهرات ووقفات في العاصمة برلين ومدن ألمانية أخرى للمطالبة بإنقاذ أطفال غزة والتنديد بالانتهاكات الجسيمة بحقهم تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.

مظاهرة في مدينة دوسلدورف بألمانيا تطالب بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفع الحصار ووقف سياسة التجويع، وحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، وتقديم قادة إسرائيل للمحاكم الدولية.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة عيسى طيبي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/IVaMmXNBB5 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 20, 2025

أثينا

نظم ناشطون مسيرة وسط العاصمة اليونانية للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، ودعما لأسطول الصمود العالمي الذي يسعى لكسر الحصار عن القطاع الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني أمام مقر البرلمان ولافتات تطالب بإنهاء الحرب وإغاثة الشعب الفلسطيني.

وارسو

خرجت مظاهرة في العاصمة البولندية للمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين، ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب.

ستوكهولم

جاب المتظاهرون عدة شوارع في العاصمة السويدية رافعين شعارات تطالب الحكومة بالتحرك لوقف آلة القتل الإسرائيلية في غزة وتجميد الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها.