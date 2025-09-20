أخبار|ألمانيا

استطلاع: 83% من الألمان يستنكرون الحرب الإسرائيلية على غزة

epa12373609 A person holds a placard during a demonstration under the slogan 'No weapons in war zones! Peace instead of arms race! Stop the genocide in Gaza!' organized by the Sahra Wagenknecht Alliance (BSW) party in Berlin, Germany, 13 September 2025. EPA/FILIP SINGER
الناشطون في ألمانيا يواصلون حراكهم ضد الإبادة الإسرائيلية رغم التضييقات من جانب السلطات (الأوروبية)
Published On 20/9/2025
|
آخر تحديث: 20:01 (توقيت مكة)

أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "زد دي إف" الألمانية أن 83% من الألمان يرون أن الهجمات الإسرائيلية على غزة غير مبررة، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها نسبة مرتفعة إلى هذا الحد في رفض الحرب، وفقا للقناة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع التي نشرت اليوم السبت، فإن 10% فقط من الألمان يرون أن الهجمات الإسرائيلية لها ما يسوغها. وقد شمل الاستطلاع 1419 شخصا.

واستنكر غالبية المشاركين مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 65 ألف شهيد و166 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.

المصدر: وكالة الأناضول

