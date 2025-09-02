28 شهيدا غالبيتهم بمدينة غزة والاحتلال ينسف مباني في جباليا

استشهد 28 فلسطينيا منذ فجر اليوم الثلاثاء في قصف وغارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة، خاصة في أحياء مدينة غزة حيث استشهد 24 فلسطينيا.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن من بين الشهداء في القصف الإسرائيلي على القطاع 5 من طالبي المساعدات.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف لمبان في جباليا شمالي القطاع.

وقال مجمع الشفاء الطبي إن 9 فلسطينيين بينهم أطفال استشهدوا إثر قصف إسرائيلي على منزل بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

كما تحدثت هيئة الإسعاف عن استشهاد 4 أشخاص وسقوط عدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزلين بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، ذكرت مصادر بمجمع ناصر الطبي أن 5 فلسطينيين من طالبي المساعدات استشهدوا بنيران قوات الاحتلال في المدينة.

كما قال الإسعاف والطوارئ في غزة إن مصابين سقطوا في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بالمنطقة الجنوبية لمواصي خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.