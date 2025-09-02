وزير خارجية بلجيكا للجزيرة: سنعاقب إسرائيل ونعترف بالدولة الفلسطينية

أدان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو -في مقابلة مع الجزيرة- ما وصفها بالكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، وأكد أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة الشهر الجاري، وستفرض عقوبات صارمة على إسرائيل.

وقال إن الزخم العالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية سببه ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد أن الاستيطان والضم المفترض للضفة الغربية غير مشروع بموجب قرارات محكمة العدل الدولية.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وبعد ذلك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا، أبرزها أستراليا وبريطانيا وكندا.

وشدد الوزير البلجيكي على أهمية تحرك الدول الأوروبية، وقال إن بلاده تستمر في إدانة تصرفات حكومة نتنياهو التي لا تحترم القانون الدولي، وعلى ضوء ذلك اتخذت 12 عقوبة على إسرائيل على المستوى الدولي، ووجب عليها اتخاذ عقوبات وإجراءات صارمة ضد إسرائيل.

كما قال إن بلجيكا عززت عقوباتها على إسرائيل من خلال حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومعاقبة الوزيرين المتطرفين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف.

وستشمل الإجراءات البلجيكية -بحسب بريفو- أيضا تخفيض الخدمات القنصلية تجاه المواطنين البلجيكيين الذين يعيشون في مستوطنات غير مشروعة، وحظر الطيران وعبور الأسلحة وغير ذلك.

ودعا الوزير البلجيكي بقية الدول الأوروبية إلى أن تقوم بدورها، من أجل زيادة الضغوط على حكومة إسرائيل التي قال إنها تنتهك القانون الدولي، كما دعا الأسرة الدولية إلى التحرك ضد إسرائيل حتى تغير حكومة نتنياهو سلوكها.