مقرر أممي يحذر من تهجير الغزيين ويطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

طالب المقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال بضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب استخدامها في حرب الإبادة بقطاع غزة.

ووجه راجاغوبال -في تصريحات للجزيرة- لوما للدول التي لم تفعل ما يكفي لوقف المجازر في غزة، مؤكدا أن العالم خذل الفلسطينيين والنظام الدولي فشل.

كما أكد أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة فشلا بوقف الإبادة في غزة، وقال إن مسؤوليات تقع على قادة الدول لمنع حصول إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

واستعرض المقرر الأممي أحد أشكال الإبادة التي تنفذها إسرائيل، إذ تقصف الغزيين رغم وجودهم في الخيام، محذرا من خطورة مخطط التهجير وتبعاته على سكان القطاع، ومن بينها منع وصولهم إلى الغذاء.

وتهدد الحكومة الإسرائيلية باحتلال مدينة غزة، في حين قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن تقديرات الجيش تفيد بأن احتلال المدينة قد يستغرق عاما كاملا، مضيفة أن تلك التقديرات تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في العملية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و633 شهيدا على الأقل، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيا منهم 130 طفلا.