مفوضة الشؤون الإنسانية الأوروبية: هناك كارثة بغزة وتجويع متعمد يجب وقفهما

قالت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب إن المفوضية الأوروبية اقترحت تعليق برنامج الشراكة مع إسرائيل، وشددت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت -في مقابلة مع قناة الجزيرة- أن مقترح المفوضية بتعليق برنامج الشراكة مع إسرائيل لم يحصل على نسبة الأغلبية داخل دول الاتحاد الأوروبي، والتي تمكن من اتخاذ مثل هذا القرار.

وأضافت لحبيب أن عددا من الدول الأوروبية يتجه لفرض عقوبات على تل أبيب، مشيرة إلى وجود تحركات لزيادة الضغوط على إسرائيل، فقد قررت ألمانيا مثلا تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل وأقرت بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشرط انسحاب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كقوة سياسية من غزة والإفراج عن كل الأسرى.

وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في نيويورك الشهر الجاري، وستفرض "عقوبات صارمة" على إسرائيل.

وكشفت أن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعا بعد قرار السلطات الإسرائيلية باجتياح مدينة غزة، لتقييم مسألة العقوبات الممكن فرضها على إسرائيل، لكن المواقف كانت مختلفة، موضحة أن اتخاذ القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الأغلبية الكاملة وتمثل نصف عدد الدول الأعضاء، وحسب عدد سكان الدول، ويحتاج أيضا إلى دول كبيرة داخل الاتحاد مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

ومن جهة أخرى، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل تحويل شعار حل الدولتين إلى حقيقة، ودعم جهود الإصلاح داخل السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأقرت لحبيب بوجود انقسام في مواقف دول الاتحاد الأوروبي، لكنها أكدت أنها متفقة على أن هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة ويجب وقفها، وأشارت إلى تقرير صدر عن مجموعة من باحثين أكاديميين من 500 دولة يقول إن كل المؤشرات تؤكد وجود إبادة جماعية في غزة.

وشددت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستوى الإنساني في قطاع غزة.

كما نددت لحبيب بسياسة التجويع التي يتعرض لها سكان القطاع، ووصفتها بالمتعمدة، داعية السلطات الإسرائيلية إلى إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل ممارسة الضغوط لنزع العسكرة على المساعدات الإنسانية.