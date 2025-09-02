مسؤول في أونروا يكشف حقائق صادمة عن وفيات غزة والأمراض المنتشرة

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أرقام وفيات المرضى والمجوعين في قطاع غزة أعلى بكثير مما تعلنه وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الأمراض التي تنتشر "عابرة للحدود" وقد تصل إلى الجانب الإسرائيلي.

وأكد أبو حسنة للجزيرة، أن الأرقام المعلنة تخص فقط الغزيين الذين يتوجهون إلى العيادات والمستشفيات، مشددا على أن معلومات أونروا تؤكد موت العديد من المرضى والمجوعين بصمت.

ولفت إلى أن هؤلاء يدفنون حول الخيام وداخلها وفي مراكز الإيواء، ولا يتم الإبلاغ عنهم، معربا عن قناعته أن عدد الموتى جراء هذه الحرب "أكبر بكثير مما يُعلن عنه".

وحذر المستشار الإعلامي لأونروا من وتيرة متسارعة للوفيات في غزة، في ظل إشراف ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" على إدخال المساعدات، فضلا عن عمليات النهب التي تستهدف المساعدات الأخرى.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الصحة في غزة إنها أحصت 70 شهيدا منهم 17 طفلا بمحافظة غزة منذ إعلان المجاعة رسميا، كاشفة أن 43 ألف طفل دون سن 5 سنوات وأكثر من 55 ألف حامل ومرضع يعانون من سوء التغذية.

وأكدت الوزارة -في بيان- تسارع وتيرة تداعيات كارثة المجاعة في القطاع، مع تسجيل 185 شهيدا بسبب سوء التغذية في أغسطس/آب الماضي.

ووفق أبو حسنة، فإن أجسام الفلسطينيين لم تعد مقاومة للأمراض وتعاني من انهيار للمناعة الذاتية الفردية، إذ تنتشر فيروسات وبكتيريا بصورة خطرة قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى الشلل أو العديد من الأمراض.

ولفت إلى أن انتشار "التهاب السحايا"، وهو مرض وصفه بالخطر للغاية كان قد قضي عليه قبل الحرب، إضافة إلى انتشار الكبد الوبائي، توازيا مع انتشار المجاعة، حيث لم تنجح كل المحاولات حتى الآن في مواجهتها حتى بعد الإعلان الأممي.

كما يشهد القطاع انهيارا غير مسبوق في المنظومتين الإنسانية والصحية، في حين تشتد العمليات العسكرية في مدينة غزة، مما يؤدي إلى تدمير أكبر للبنى التحتية، ووجود مئات الآلاف في الخيام بلا أي مرافق، وفق أبو حسنة.

وتوقع انتشارا كبيرا في هذه الأمراض مع مزيد من فقدان المناعة والوفيات مستدلا بارتفاع أعداد الوفيات خلال الساعات الـ48 الماضية بعد "الانهيار التراكمي للمنظومة الحيوية في أجسام سكان غزة وسوء التغذية".

وحسب المستشار الإعلامي لأونروا، فإن الأمراض ليست الوحيدة التي تفتك بالغزيين المنهكين والمجوعين، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين تعرضوا إلى اضطرابات نفسية وعقلية، مما يساهم بدرجة خطرة في انهيار أجهزة الجسم الحيوية.

وأكد أبو حسنة أن المجاعة تتفاقم في وقت يُمنع فيه إدخال الأدوية والأغذية العلاجية والمكملات وحتى تطعيمات الأطفال.

وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة عالمية متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية، تقريرا أكد فيه أن المجاعة تتفشى في محافظة غزة، وتوقع أن تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية الشهر الجاري.