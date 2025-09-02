فنلندا: الحكم على زعيم انفصالي نيجيري بالسجن 6 سنوات

قضت محكمة فنلندية -أمس الاثنين- بسجن الزعيم الانفصالي النيجيري سيمون إيكبا لمدة 6 سنوات بتهم الإرهاب والاحتيال الضريبي وانتهاك أخلاقيات المهنة.

ويتزعم إيكبا -الذي يعيش في فنلندا- جماعة "شعوب بيافرا الأصلية" في نيجيريا، والتي تردد أنها مسؤولة عن قتل وخطف المئات بمنطقة جنوب شرق نيجيريا.

وقالت المحكمة إنه حُكم على سيمون إيكبا بالسجن 6 سنوات لمشاركته في أنشطة جماعة إرهابية، والتحريض العلني على ارتكاب جريمة لأغراض إرهابية، والاحتيال الضريبي المشدد، وانتهاك أحكام قانون المحاماة.

وأضافت أن إيكبا دفع في اتجاه استقلال منطقة انفصالية بنيجيريا عبر "وسائل غير قانونية"، و"زود الجماعات بأسلحة ومتفجرات وذخيرة عبر شبكة اتصالاته".