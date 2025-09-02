حركة "جنود من أجل الأسرى" في إسرائيل ترفض التجنيد

أعلنت حركة "جنود من أجل الأسرى" في إسرائيل رفضها التجنيد والقتال في قطاع غزة، مطالبة بمحاسبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- لأنه "يضحي بكل شيء من أجل بقائه السياسي".

وقالت الحركة، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، إنها تمثل أكثر من 400 من جنود الاحتياط الرافضين المشاركة في الحرب بقطاع غزة.

وأكدت أنها لن تمتثل لأوامر التجنيد لأنها ستؤدي إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين في غزة ولا تخدم إلا الحكومة. ووصفت رفض التجنيد بأنه واجب لمنع إسرائيل من الانهيار، وفق تعبيرها.

وطالبت الحركة بمحاسبة القيادتين السياسية والعسكرية على التصعيد في غزة، كما دعت جميع الإسرائيليين إلى رفض هذه الحرب ودعم صفقة لتبادل الأسرى.

يأتي هذا مع بدء حملة جديدة في إسرائيل لاستدعاء آلاف من جنود الاحتياط في إطار خطط احتلال مدينة غزة.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا المراحل الأولى من خطة اجتياح مدينة غزة واحتلالها وقد دمر مربعات سكنية كاملة في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة، وكذلك في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأدانت دول عديدة ومنظمات حقوقية وإنسانية عمليات الجيش الإسرائيلي، محذرة من تصعيد دموي جديد وتهجير واسع لسكان مدينة غزة الذين يناهز عددهم مليون نسمة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 361 فلسطينيا، بينهم 130 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.