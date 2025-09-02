13 شهيدا بقصف على مدينة غزة فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 13 فلسطينيا فجر اليوم الثلاثاء جنوب غربي مدينة غزة وشماليها، ليرتفع عدد الشهداء إلى 20 منذ فجر اليوم، 5 منهم من المجوّعين.

وقال مجمع الشفاء الطبي إن 9 فلسطينيين بينهم أطفال استشهدوا إثر قصف إسرائيلي على منزل بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

كما أفاد الإسعاف والطوارئ في غزة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف على منزلين بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وأضاف الإسعاف والطوارئ أن فلسطينيين آخرين جرحوا في قصف على خيمة نازحين بالمنطقة الجنوبية لمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وجنوب القطاع أيضا، قال مجمع ناصر الطبي إن 5 من طالبي المساعدات المجوّعين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال في خان يونس.

وفي حصيلة جديدة، قالت مصادر بمستشفيات غزة إن 20 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 5 منهم من طالبي المساعدات المجوّعين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد. وخلفت الإبادة أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف مصاب، وفقا لأحدث الإحصاءات.