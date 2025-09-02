أخبار

عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: ليس هناك رد إسرائيلي حتى الآن على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بغزة

Published On 2/9/2025
آخر تحديث: 13:37 (توقيت مكة)

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:

  • ليس هناك رد إسرائيلي حتى الآن على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بغزة
  • خطة إسرائيل لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد بمن فيهم المحتجزين الإسرائيليين
  • لا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة
  • المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي إذ يجب تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل
  • لا فائدة من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي يريد هذه العملية
  • خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة
  • نشدد على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية

 

المصدر: الجزيرة

