عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: ليس هناك رد إسرائيلي حتى الآن على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بغزة
Published On 2/9/2025|
آخر تحديث: 13:37 (توقيت مكة)
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:
- ليس هناك رد إسرائيلي حتى الآن على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بغزة
- خطة إسرائيل لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد بمن فيهم المحتجزين الإسرائيليين
- لا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة
- المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي إذ يجب تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل
- لا فائدة من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي يريد هذه العملية
- خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة
- نشدد على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية
المصدر: الجزيرة