أخبار

عاجل | المتحدث باسم الحكومة الأفغانية للجزيرة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في كونر إلى 1411 قتيلا و3124 مصابا

Published On 2/9/2025
|
آخر تحديث: 13:49 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

