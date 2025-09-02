أفغانستان: أكثر من 5 آلاف قتيل وجريح في زلزال كونر

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ولاية كونر شرقي البلاد إلى 1411 قتيلا وأكثر من 3124 مصابا، وسط تحذيرات من إمكانية ارتفاع هذه الأعداد مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

ووفقا للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، بلغت قوة الزلزال 6.2 درجات على مقياس ريختر. ووقعت الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب منتصف ليل الأحد/الاثنين.

وقد شعر بها مئات الآلاف في مناطق واسعة امتدت من العاصمة الأفغانية كابل حتى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقالت السلطات الأفغانية إن الزلزال دمر أكثر من 10 آلاف منزل بشكل كامل أو جزئي، فيما تواصلت لليوم الثاني عمليات انتشال الضحايا وسط أنقاض المنازل المدمرة، رغم صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى القرى النائية بسبب طبيعة المنطقة الجبلية.

وأكدت الحكومة أن 3 قرى في كونر دُمرت بالكامل، بينما تضررت قرى أخرى بشكل بالغ.

وحصلت الجزيرة على صور تظهر حجم الدمار في المنطقة، حيث بدت عشرات المنازل مدمرة والسكان يحاولون بوسائل بسيطة انتشال العالقين تحت الركام. كما نُقلت جثث ومصابون إلى مطار جلال آباد لتسهيل عمليات الإغاثة.

ويُعد هذا الزلزال الثالث من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم عام 2021، حيث أدى تقليص المساعدات الدولية إلى إضعاف قدرة الحكومة على الاستجابة للكوارث.

وتخشى السلطات أن تتفاقم الكارثة الحالية مع استمرار العثور على ضحايا تحت الأنقاض، في ظل نقص الإمكانات وصعوبة إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.