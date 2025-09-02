أخبار

عاجل | التلفزيون السوري: مصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب وصهريج نفط على طريق الشدادي الحسكة

Published On 2/9/2025
|
آخر تحديث: 12:12 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان