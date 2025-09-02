تخطي الروابط
أخبار
أخبار
عاجل | التلفزيون السوري: مصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب وصهريج نفط على طريق الشدادي الحسكة
|
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة
إعلان