عاجل| أمير دولة قطر يرحب بإعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين
Published On 2/9/2025|
آخر تحديث: 20:04 (توقيت مكة)
الديوان الأميري في قطر:
- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا مارك كارني.
- أمير دولة قطر رحب بإعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.
- أمير قطر أكد أن خطوة كندا بالاعتراف بدولة فلسطين تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية.
- أمير قطر أكد أن خطوة كندا بالاعتراف بدولة فلسطين تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
- أمير قطر ورئيس وزراء كندا شددا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
المصدر: الجزيرة