أخبار

عاجل| أمير دولة قطر يرحب بإعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

Published On 2/9/2025
|
آخر تحديث: 20:04 (توقيت مكة)

الديوان الأميري في قطر:

  • أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا مارك كارني.
  • أمير دولة قطر رحب بإعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.
  • أمير قطر أكد أن خطوة كندا بالاعتراف بدولة فلسطين تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية.
  • أمير قطر أكد أن خطوة كندا بالاعتراف بدولة فلسطين تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
  • أمير قطر ورئيس وزراء كندا شددا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
المصدر: الجزيرة

إعلان