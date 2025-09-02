أمير دولة قطر يرحب بإعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء، من رئيس وزراء كندا مارك كارني، بحثا فيه العلاقات الثنائية وقضايا دولية، بينها القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، رحب أمير دولة قطر بإعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذه الخطوة تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد كل من أمير قطر ورئيس وزراء كندا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بما يسهم في دعم جهود السلام والتنمية.

وقال الديوان الأميري إنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين قطر وكندا وسبل تنميتها وتطويرها، لا سيما في المجالين التجاري والاستثماري، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن قبل أسابيع أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، موضحا أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.