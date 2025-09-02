مع تزايد حديث قادة جيش الاحتلال عن عملية السيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع ما زالت الخلافات تتصاعد بين المستوى السياسي وكبار مسؤولي المنظومة الأمنية الذين أبدوا رغبتهم بالتوصل إلى صفقة.

فقد كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن التوتر بين القيادتين العسكرية والسياسية تصاعد بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصادر سياسية أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عارض قرار تنفيذ الهجوم الموسع على مدينة غزة خلال اجتماعين للمجلس الأمني المصغر (الكابينت).

وركز زامير خلال تلك الاجتماعات على المخاطر المحتملة على الجنود الأسرى لدى المقاومة وعلى الجنود في الميدان، وحث الوزراء على النظر بمقترح وقف النار الذي قدمه الوسطاء وقبلته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن جلسة الكابينت أمس الاثنين شهدت توترات حادّة بعدما أبدى رئيس الموساد، ديفيد برنيع، دعمه لصفقة جزئية تقضي بالإفراج عن بعض الأسرى الإسرائيليين في القطاع، وقد أيّد هذا الموقف القائم بأعمال رئيس الشاباك، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية الذين شددوا على أن الوقت مناسب للمضي في هذا المسار.

أين كنتم في 7 أكتوبر؟

لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، رفض المقترح بشكل قاطع، مؤكدا أنه "لا توجد صفقة جزئية على الطاولة، ولدي دعم كامل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الموقف".

ووجّه زامير انتقادا حادا للوزراء قائلا لهم "أنتم كابينت 7 أكتوبر، الآن تذكرتم حسم حماس؟ أين كنتم في الأيام التي تلت السابع من أكتوبر 2023؟"، مضيفا أن "70% من غزة قد حُسمت حتى الآن".

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن زامير تمسّك بموقفه، مؤكدا أن مهمته عرض "التداعيات والمعاني المترتبة على كل قرار، وأنتم من تقررون".

وكشفت قناة "آي 24" أن نتنياهو قال لرؤساء الأجهزة الأمنية "أسمع مواقفكم، لكن القرار في النهاية لي، وعليكم الالتزام بما يُتخذ من قرارات".

نتنياهو يخاطب الجنود

في ظل تلك الأجواء الملبدة بالاتهامات والشكوك من جدوى عملية احتلال مدينة غزة وانخفاض الاستجابة لأوامر التجنيد من قِبل الاحتياط بجيش الاحتلال وجه نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، رسالة للجنود النظاميين والاحتياط.

وقال نتنياهو في رسالته "طوال فترة الحرب اتخذنا قرارات صعبة جدا، قرارات لم يصدق أحد أننا سنتمكن فعلا من تنفيذها".

وأضاف "لكننا نفذناها لأنكم أنتم منحتمونا، ومنحتموني أنا، القوة لدفع دولة إسرائيل نحو نصر شامل، الآن نحن نقف أمام مرحلة الحسم، أنا أثق بكم".