رئيس العدالة الانتقالية بسوريا: نسعى لتحقيق المصالحة والسلم الأهلي

قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية عبد الباسط عبد اللطيف -اليوم الثلاثاء- إن أهداف الهيئة تشمل العمل على تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، إلى جانب الإصلاح المؤسسي.

وجاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بعد 5 أيام من تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وأضاف عبد اللطيف -في تصريحات نقلتها "سانا"- أن أهداف العدالة الانتقالية في سوريا تشمل أيضا كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.

وأوضح أن الهيئة تعمل بجدية لأداء هذه المهمة، مشيراً إلى أن الضحايا وأسرهم سيكون لهم دور مركزي في عملية العدالة الانتقالية.

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية#العدالة_الانتقالية#أحمد_الشرع#سانا pic.twitter.com/pu09GWPikH — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) August 28, 2025

تشكيل الهيئة

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر مرسوما بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من رئيس و12 عضوا أحدهم نائب للرئيس أيضا، وفق نص المرسوم الذي أوردته "سانا" حينها.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، أصدر الشرع مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام المخلوع، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

وجاء القرار حينها بعد أن تصاعدت مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة اندلعت في مارس/آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.

وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري -المنعقد في فبراير/شباط الماضي- شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن بلاده تمضي قدما في محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري.