عشرات الشهداء في القطاع وحديث عن تأهب إسرائيلي لاحتلال مدينة غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق عدة من أحياء مدينة غزة، حيث استشهد العشرات اليوم، منهم عدد من منتظري المساعدات، وسط حديث إسرائيلي عن اكتمال الجاهزية لتنفيذ مخطط الاحتلال.

وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 80 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، منهم 43 في مدينة غزة.

وأضافت أن من شهداء اليوم عشرين من منتظري المساعدات وسط وجنوبي القطاع.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس باستشهاد 14 فلسطينيا منهم خمسة أطفال، فضلا عن إصابة العشرات، في قصف مسيّرة إسرائيلية على تجمع للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بمدينة غزة باستشهاد 12 فلسطينيا منهم أربعة أطفال وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على منزل بحي الدرج، شرقي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه تبحث عن عدد من المفقودين بين ركام المنزل الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية دون سابق إنذار.

وذكر مصدر في مستشفى العودة باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم، وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 7 فلسطينيين منهم 5 أطفال في قصف مسيرة إسرائيلية منطقة مواصي خان يونس.

كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد شخصين وإصابة امرأة وطفلة في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بحي النصر، غربي مدينة غزة.

و‎شيّع فلسطينيون في مدينة خان يونس عددا من منتظري المساعدات الذين استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد صحفي

من جهة أخرى، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد الصحفي رسمي سالم في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ويوم أمس قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إن إسرائيل قتلت من الصحفيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر مما قُتل في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ميدانيا، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو أربعين ألف جندي احتياط سيتوجهون اليوم للوحدات والقواعد ضمن عملية عربات جدعون الثانية.

وأضافت أن نصفهم سيحل محل القوات النظامية في الجبهات والنصف الآخر للمقرات والاستخبارات وسلاح الجو.

وقالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، إن تقديرات الجيش تفيد أن احتلال مدينة غزة قد يستغرق عاما كاملا، مضيفة أن تلك التقديرات تشير إلى احتمال مقتل مئة جندي في العملية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و633 شهيدا على الأقل، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيا منهم 130 طفلا.