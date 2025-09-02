غضب في كينيا من وجود قوات جوبالاند بمانديرا الحدودية

تتواصل في كينيا ردود الفعل الغاضبة على ما يُقال إنه وجود لقوات جوبالاند الصومالية داخل مقاطعة مانديرا الحدودية، وسط تحذيرات من انتهاك السيادة الوطنية وتداعيات أمنية على المجتمعات المحلية.

حاكم مانديرا يحذر

طالب حاكم مانديرا، محمد آدم خليفة، الرئيس ويليام روتو باتخاذ إجراءات عاجلة لإخراج قوات جوبالاند من الأراضي الكينية، محذرا من أن السلطات المحلية قد تضطر إلى التحرك من طرفها إذا لم تُلبَّ المطالب.

وفي خطاب ألقاه خلال تدشين مشاريع صحية في مستشفى مانديرا الجامعي، أوضح أن افتتاح معسكر جديد لقوات جوبالاند داخل المقاطعة تسبب في اضطرابات أمنية، وأجبر السلطات على إغلاق مدرسة حكومية كانت تستعد للامتحانات الوطنية.

وأضاف "نناشد فخامة الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإغلاق المعسكر الذي افتُتح مؤخرا، ونطالب بإخراج قوات جوبالاند فورا من مانديرا. إذا لم تفعلوا ذلك، فسنقوم به من جانبنا".

واتهم خليفة القوات الصومالية بتحويل مدرسة ابتدائية إلى معسكر تدريب عسكري، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لسيادة كينيا وحقوق السكان في التعليم والمياه والأمن.

وامالوا ينتقد "الصمت المطبق"

من جانبه، انتقد وزير الدفاع الكيني السابق، يوجين وامالوا، ما وصفه بـ"الصمت المطبق" لوزيرة الدفاع الحالية، سويبان تويا، إزاء الأزمة.

وقال إن على وزارة الدفاع أن تكون في طليعة من يوضح للرأي العام حقيقة الوضع، حماية لسيادة البلاد وأمن المواطنين.

وأضاف "إنه انتهاك لسيادتنا ووحدة أراضينا. حتى الآن لم نسمع أي تصريح من وزارة الدفاع أو من قوات الدفاع الكينية. هل يُسمح لقوات جوبالاند بالعمل داخل أراضينا؟".

كما تساءل عما إذا كانت هذه العمليات تحظى بموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، محذرا من أن سكان مانديرا يعيشون في حالة خوف، وبعضهم عاجز عن الوصول إلى مزارعه أو إرسال أطفاله إلى المدارس، فيما اضطر آخرون إلى النزوح.

إعلان

وطالب وامالوا الحكومة بسحب القوات الكينية المشاركة في مهمة حفظ السلام في هايتي، معتبرا أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الحدود.

غاتشاغوا يطالب بعملية عسكرية

بدوره، وصف ريغاثي غاتشاغوا، نائب الرئيس المقال، وجود هذه القوات الأجنبية بأنه تهديد مباشر لسيادة كينيا، داعيا الرئيس روتو إلى نشر قوات الدفاع الكينية في مانديرا لطرد قوات جوبالاند. وقال "لا يمكن أن تأتي قوات من الصومال لتحتل أرضنا وتروّع شعبنا، بينما تلتزم الحكومة الصمت".

احتجاجات شعبية

شهدت مانديرا احتجاجات شعبية مطلع الشهر الجاري، طالب المشاركون فيها بانسحاب فوري لقوات جوبالاند، مشيرين إلى تصاعد التوترات الأمنية.

وفي المقابل، نفى محمد سعيد نائب رئيس ولاية جوبالاند، الاتهامات، مؤكدا أن قواته تتمركز فقط في المناطق الحدودية المشتركة مع كينيا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الكينية الصومالية، لا سيما بعد معارك في مدينة بولا هوا الصومالية دفعت مئات السكان إلى اللجوء نحو مانديرا.

ويرى مراقبون أن استمرار وجود قوات جوبالاند داخل الأراضي الكينية، إن ثبت، قد يشكل خرقا للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي، ويعرّض نيروبي لضغوط دبلوماسية من مقديشو، فضلا عن تهديده لاستقرار المجتمعات الحدودية.