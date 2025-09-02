أخبار|تركيا

محكمة تركية تعزل رئيس حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول

ISTANBUL, TURKEY - JULY 01: A supporter holds a poster of Ekrem Imamoglu during a protest rally organized by the main opposition Republican People’s Party (CHP) in Sarachane on the 100th day of Mayor Ekrem Imamoglu's imprisonment, on July 1, 2025, in Istanbul, Turkey. Since March 19, five waves of operations linked to an investigation involving Istanbul Municipality have led to the arrest of 156 people. Following the detention and subsequent imprisonment of Mayor Ekrem Imamoglu, protests organized by CHP leader Ozgur Ozel took place in Sarachane, near the municipality’s headquarters building, marking the largest demonstrations the country has seen since the 2013 Gezi Park protests. These rallies continued for days and later spread to other cities and districts. Imamoglu, seen as the main political rival to President Recep Tayyip Erdoğan, denies the charges against him, calling the investigations politically motivated. Political pressure on the main opposition CHP continues, with a court set to decide on September 8 whether to appoint a trustee to the party leadership. This morning, 157 people, including the former mayor of Izmir of CHP, were detained as part of a separate investigation into allegations of corruption and misconduct. (Photo by Burak Kara/Getty Images)
أنصار حزب الشعب الجمهوري خلال مظاهرة في إسطنبول في يوليو/تموز الماضي (غيتي)
Published On 2/9/2025
آخر تحديث: 20:28 (توقيت مكة)

قضت محكمة تركية بعزل رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في مدينة إسطنبول، لإدانته بارتكاب مخالفات، في قضية ربما تكون لها تداعيات على دعوى أخرى قد تطيح بزعيم الحزب أوزغور أوزيل.

وقالت محكمة إسطنبول في قرارها، اليوم الثلاثاء، إن مدفوعات نقدية تحكمت في أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب في إسطنبول لعام 2023، وبناء على ذلك يُعزل الأعضاء المنتخبون في ذلك المؤتمر.

واختارت المحكمة النائب السابق لرئيس حزب الشعب الجمهوري ليكون رئيسا مؤقتا لشعبة إسطنبول.

وقالت وكالة رويترز إن هذا القرار قد تكون له تداعيات على دعوى قضائية أخرى في أنقرة قد تؤدي للإطاحة بزعيم حزب الشعب الجمهوري.

أوزغور أوزال خلال مؤتمر اليوم- حزب الشعب الجمهوري
زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل (الأناضول-أرشيف)

قضية أوزغور أوزيل

وستُعقد الجلسة المقبلة في تلك القضية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقد تسفر عن إلغاء نتائج المؤتمر العام الـ38 للحزب في 2023 بسبب مخالفات إجرائية.

وخلال ذلك المؤتمر، اختير أوزغور أوزيل زعيما للحزب ليحل محل كمال كليجدار أوغلو الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من عام 2023.

وعلى مدى أشهر، أجرت السلطات التركية تحقيقات واسعة في قضايا فساد ومخالفات إدارية أسفرت عن اعتقال عشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، من بينهم عدد من رؤساء البلديات.

وفي مارس/آذار الماضي قررت السلطات القضائية حبس رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو القيادي في حزب الشعب الجمهوري على ذمة المحاكمة في قضية فساد يقول الحزب إنها مدبرة لإبقاء الرئيس أردوغان في السلطة، بينما تنفي الحكومة أن تكون القضية سياسية.

وشهدت إسطنبول ومدن تركية أخرى احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب حبس إمام أوغلو.

المصدر: الجزيرة + رويترز

