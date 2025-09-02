ترحيب أممي بـ"أسطول الصمود" لإيصال المساعدات إلى غزة

رحبت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمبادرة "أسطول الصمود العالمي" التي انطلقت بدعم أكثر من 44 دولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين هناك.

أفاد بذلك متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ينس لاركي، لمراسل الأناضول، ردا على سؤال عن الأسطول الذي يضم آلاف الناشطين وعشرات السفن المحملة بأطنان من المساعدات.

وأوضح لاركي أن الأمم المتحدة من حيث المبدأ ترحب بأي مبادرة يمكن أن تسهم في إيصال مزيد من المساعدات التي يحتاج إليها سكان غزة، شريطة أن تُقدَّم وفق المبادئ الإنسانية وبكرامة.

والأحد الماضي، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن أسطول الصمود من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

تجهيزات ومشاركون

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة صمود نوسانتارا الماليزية.

ويضم الأسطول ناشطين من 50 دولة، ونوابا أوروبيين، وشخصيات عامة.

وقال مراسل الجزيرة إن الأسطول انطلق بعد أيام من التجهيزات المتواصلة، لجمع التمويلات اللازمة لتوفير المواد الطبية والإنسانية، في رحلة تستغرق نحو أسبوعين صوب شواطئ غزة.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل عدة أسابيع بدخول كميات شحيحة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوّعين، في حين ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.