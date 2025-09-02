بوتين وشي يقيّمان مستوى صداقتهما خلال لقائهما في بكين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت إلى "مستوى غير مسبوق"، وذلك خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين، على هامش سلسلة اجتماعات ثنائية وقمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال بوتين، في مستهل المباحثات التي جرت بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، إن التواصل الوثيق بين روسيا والصين "يعكس الطابع الإستراتيجي للشراكة بين البلدين"، مضيفا: "لقد كنا معا على الدوام، ونحن معا الآن".

بدوره، قال الرئيس الصيني إن علاقات البلدين "صمدت في وجه التغيرات الدولية"، مشددا على استعداد بكين للعمل مع موسكو من أجل "إقامة نظام حوكمة دولية أكثر عدلا وإنصافا".

ووصف بوتين الرئيس الصيني بـ"الصديق العزيز"، في حين رد شي بالمثل ووصف الرئيس الروسي بأنه "صديق قديم".

وتأتي هذه الزيارة في وقت تواجه فيه موسكو وبكين ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها، سواء بسبب الحرب في أوكرانيا أو النزاعات الاقتصادية والأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقد شهدت العلاقات الروسية الصينية تقاربا ملحوظا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022، حيث ترفض بكين إدانة الهجوم وتتهم الغرب بإطالة أمد النزاع عبر تسليح كييف.

انتقاد الغرب

وخلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي انعقدت في مدينة تيانجين الصينية أمس الاثنين، وجّه كل من بوتين وشي انتقادات حادة للغرب، إذ دعا الرئيس الصيني إلى بناء نظام عالمي "قائم على العدالة" ورفض "عقلية الحرب الباردة"، في حين حمّل بوتين الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولية "إشعال فتيل الحرب في أوكرانيا".

ومن المقرر أن يشارك بوتين وشي غدا الأربعاء في عرض عسكري ضخم في بكين بمناسبة الذكرى 80 لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، إلى جانب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وعدد من قادة منطقة أوراسيا.

ويُذكر أن الاتحاد السوفياتي لعب دورا محوريا في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية ضد اليابان، حيث أعلن الحرب عليها في أغسطس/آب 1945، وأسهم في تحرير مناطق شمال شرق الصين التي كانت تحت الاحتلال الياباني.

ويعتبر مراقبون أن هذه اللقاءات المكثفة بين قادة روسيا والصين تعكس مساعي البلدين لتكريس تحالف إستراتيجي في مواجهة الضغوط الغربية.