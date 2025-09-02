لاريجاني: مطالب واشنطن بشأن برنامج الصواريخ تعيق تقدم المحادثات

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن مطالبة الولايات المتحدة بفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيرانية تعيق تقدم المحادثات مع واشنطن.

وأكد لاريجاني، في الوقت ذاته، أن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُغلق.

وكانت الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأميركية قد توقفت بعد شن إسرائيل عدوانها على إيران في يونيو/حزيران الماضي، وأثار برنامج إيران الصاروخي في حينها حفيظة واشنطن وتل أبيب بعد قصف إيران عدة مدن إسرائيلية بالصواريخ.

وكتب لاريجاني، في منشور على منصة إكس، "نسعى بالفعل إلى مفاوضات عقلانية، لكنهم يُمهدون طريقا لإلغاء أي محادثات عبر إثارة قضايا غير قابلة للحل، مثل فرض قيود على البرنامج الصاروخي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، قد ذكر أثناء الحرب مع إيران التي استمرت 12 يوما أن إيران عملت على تعزيز منظومتها الصاروخية الباليستية، وأنها تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.

وكشف نتنياهو، أن إسرائيل تحاول ضرب منصات الصواريخ، ولكن هدف العملية التعامل مع قدرة إيران على إنتاج الصواريخ، وضرب قدرتها على إنتاج الصواريخ.

تأتي تصريحات لاريجاني في أعقاب إطلاق فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي آلية معاودة فرض العقوبات التي تمكنها من فرض عقوبات الأمم المتحدة مجددا على طهران بسبب برنامجها النووي.

فيما نفت إيران أنها تسعى لإنتاج صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، مؤكدة أن قدراتها الدفاعية غير قابلة للتفاوض في أي محادثات بشأن برنامجها النووي.

يشار إلى أن إيران استخدمت صواريخ نوعية ومتطورة في ردها على الهجوم الإسرائيلي، واستطاعت الوصول إلى هدفها وإلحاق خسائر كبيرة بالجانب الإسرائيلي.