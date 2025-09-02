المعارض الأوغندي بيسيجي يقاطع محاكمته ويتهم القاضي بالتحيز

قاطع المعارض الأوغندي البارز كيزا بيسيجي، أمس الاثنين، الجلسة الافتتاحية لمحاكمته بتهمة الخيانة، متهما القاضي المشرف على القضية بالتحيز، وفق ما أفاد به فريق دفاعه، وقال المحامي إيرون كييزا إن موكله، إلى جانب مساعده أوبيـد لوتالي، رفضا حضور الجلسة بعد أن رفض القاضي إيمانويل باغوما التنحي عن نظر القضية، رغم طلب الدفاع ذلك.

وأوضح أن قرار المقاطعة جاء احتجاجا على ما اعتبره انعدام الحياد، مستشهدا برفض القاضي سابقا منح بيسيجي الإفراج بكفالة.

من جانبه، نفى المتحدث باسم السلطة القضائية جيمس إيريميي ماواندا وجود أي مبرر لاتهامات التحيز، مؤكدا أن القاضي باغوما رفض التنحي، في حين لم يتسن له الحصول على تعليق من القاضي نفسه.

خلفية سياسية

خاض بيسيجي -الذي كان في السابق حليفا وطبيبا شخصيا للرئيس يويري موسيفيني- الانتخابات الرئاسية 4 مرات وخسرها جميعا.

ويأتي احتجازه المستمر منذ أشهر في ظل استعداد البلاد لانتخابات مقررة مطلع العام المقبل، يسعى فيها موسيفيني -البالغ من العمر 80 عاما- للفوز بولاية سابعة، وسط انتقادات متزايدة لسجله في مجال حقوق الإنسان.

مسار القضية



وكانت السلطات قد اعتقلت بيسيجي ومساعده في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في كينيا، قبل ترحيلهما إلى أوغندا، حيث وُجهت إليهما تهم الخيانة واتهامات أخرى، وبدأت المحاكمة أمام محكمة عسكرية قبل أن تُحال لاحقا إلى القضاء المدني، في الأثناء ينفي بيسيجي جميع التهم الموجهة إليه.