الاحتلال يعتقل رئيس بلدية الخليل بعد اقتحامات واسعة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين، بعد أن شنت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية.

ففي بلدة يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إضافة إلى شاب من المدينة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل رئيس البلدية في مدينة الخليل، وفتشته بعد تكسير أبوابه والعبث بمحتوياته، قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة غير معلومة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة يطا المواطن يزن أبو قبيطة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حلحول وإذنا غرب الخليل، واحتجزت عشرات المواطنين بعد مداهمة منازلهم وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

تشديدات عسكرية

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محافظة الخليل، حيث نصبت عدة حواجز على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من بلدة بلعا شرق طولكرم، عقب اقتحام واسع النطاق نفذته في البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الآليات العسكرية، ترافقها جرافة وكلاب بوليسية، شاركت في اقتحام البلدة، حيث دهم جنود الاحتلال عشرات المنازل والمحال التجارية بعد خلع أبوابها وتفتيشها، مما أدى إلى تدمير محتوياتها وتخريب ممتلكات المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من منزله، في حين احتجزت آخرين وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

كما أقدمت جرافة الاحتلال على تدمير أجزاء من شوارع البلدة، محدثة أضرارا كبيرة في البنية التحتية بعدة مواقع.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ219 على التوالي، وسط حصار مشدد واعتداءات متواصلة تطال مختلف مناحي الحياة.

إعلان

وجنوب قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر ثلث من مدخلها الرئيسي، ودهمت منازل المواطنين، واعتقلت شابين عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وكانت قوة عسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في منطقة "الدواوين" وشارع الواد، قبل أن تنسحب بعد نحو ساعتين، دون أن تُسجل أي اعتقالات.

#شاهد | آثار الدمار الذي خلفته جرافة الاحتلال خلال اقتحام بلدة بلعا شرق طولكرم pic.twitter.com/0mB4R7FPlp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 2, 2025

إصابات في طوباس

ومساء أمس الاثنين، أصيب 7 فلسطينيين، بينهم 5 من عائلة، أحدهم جراحه خطيرة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص في 3 حوادث منفصلة خلال اقتحام بلدة طمون جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق جيش الاحتلال النار على مركبة تقل عائلة من بين أفرادها أطفال، وكانت إحدى الإصابات في الرأس. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء محاولته إسعاف المصابين.

وفي حدث منفصل في البلدة ذاتها، قالت الجمعية إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابة لرجل (55 عاما) بالرصاص الحي في الركبة داخل منزل في طمون.

وفي حدث ثالث، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابا بعد إصابته بالرصاص في البلدة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فإن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.