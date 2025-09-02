مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منازل في عناتا بالقدس

اقتحم عشرات المستوطنين -صباح اليوم الثلاثاء- المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن المستوطنين أدوا طقوسهم وصلواتهم التلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، قرب مصلى باب الرحمة.

في المقابل، شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها على أبواب الأقصى ومنعت المصلين من دخول المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين خلال الفترة الصباحية.

وقد وثقت الجزيرة نت تصاعدا في انتهاكات المستوطنين المدعومة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى وفي محيطه خلال الشهر المنصرم، خاصة خلال إحياء المتطرفين لذكرى "خراب الهيكل"، واحتفالهم بـ "رأس الشهر العبري"، إذ اقتحم المسجد الأقصى 3969 متطرفا بيوم واحد، مما يعد رقما قياسيا في تاريخ اقتحامات المستوطنين للأقصى.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت انتهاكات المستوطنين وشرطة الاحتلال في الأقصى بشكل غير مسبوق، حيث يؤدي المستوطنون طقوسهم داخل المسجد بشكل جماعي، إضافة إلى مواصلة منع أهالي الضفة الغربية من دخول القدس والوصول إلى المسجد الأقصى، وتشديد شرطة الاحتلال إجراءاتها على أبواب الأقصى وتقييد وصول المصلين إليه.

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بآليات هدم وتجريف بلدة عناتا في القدس المحتلة، وهدمت منازل في منطقة وعر البيك بالبلدة، ومنعت أصحابها من الوصول إليها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي رأس العمود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وفقا لمركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بالمدينة.