إقالة رئيسة المحكمة العليا في غانا بتهم إساءة السلطة

أعلن مكتب الرئاسة في غانا، إقالة رئيسة المحكمة العليا جيرترود أرابا توركونو من منصبها، بعد تحقيق خلص إلى ثبوت اتهامات بإساءة استخدام السلطة، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ البلاد.

وجاء القرار، وفق بيان رسمي وقّعه المتحدث باسم الرئاسة فيليكس كواكوي أوفوسو ونُشر على منصة إكس، تنفيذا لمواد دستور 1992، وبأثر فوري.

خلفية التعيين ومسار التحقيق

تولت توركونو (61 عاما) رئاسة المحكمة العليا في 12 يونيو/حزيران 2023، لتصبح ثالث امرأة تشغل هذا المنصب بعد جورجينا ثيودورا وود (2007-2017) وصوفيا أكوفو (2017-2020)، خلفا للقاضي أنين ييبوواه الذي تقاعد في مايو/أيار 2023.

لكن، في 22 أبريل/نيسان 2025، علّق الرئيس جون دراماني ماهاما مهامها مؤقتا، عقب مراجعة أولية وجدت وجاهة لشكاوى تتعلق بسوء السلوك، وإساءة استخدام المنصب، وعدم الكفاءة.

وأعقب ذلك تشكيل لجنة تحقيق من 5 أعضاء برئاسة قاض في المحكمة العليا، خلصت إلى ثبوت اتهامات بينها تزوير سجلات قضائية وسوء استخدام الأموال العامة، وأوصت بعزلها.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن ما إذا كانت توركونو ستواجه ملاحقات جنائية، في وقت يُتوقع أن يثير القرار نقاشا واسعا حول استقلال القضاء وآليات المساءلة في غانا.