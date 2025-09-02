إصابة 3 من قوات الأمن الباكستاني في هجوم بسيارة مفخخة

أصيب 3 أفراد من قوات الأمن بجروح في هجوم بسيارة مفخخة استهدف موقعا عسكريا في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان -اليوم الثلاثاء- وفقا للأرقام الأولية التي أعلنتها مصادر أمنية باكستانية.

وذكرت المصادر لوكالة الأناضول أن السيارة المفخخة تسللت إلى موقع عسكري في منطقة بانو الحدودية مع أفغانستان، حيث جرى تفجيرها داخل الثكنة، قبل أن تعقبها انفجارات متتالية سُمعت في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن القوات الباكستانية أطلقت عملية أمنية عقب التفجير، تمكنت خلالها من "تحييد مهاجمين" تسللوا إلى داخل الموقع العسكري، في حين دعت السلطات سكان المنطقة إلى لزوم منازلهم حفاظا على سلامتهم.

وتشهد باكستان منذ سنوات هجمات متكررة وتتركز بشكل خاص في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين لأفغانستان، تنفذها جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق جماعتي البشتون والبلوش، مستهدفة قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.