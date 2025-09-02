إذاعة الجيش الإسرائيلي: 40 ألف جندي احتياط يستعدون لاحتلال مدينة غزة

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيتوجهون اليوم الثلاثاء للوحدات والقواعد ضمن عملية "عربات جدعون 2"، وسط أنباء عن خضوع الجنود الإسرائيليين لتدريبات مكثفة في القتال بالبيئة الحضرية والمفتوحة.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نصفهم سيحل محل القوات النظامية في الجبهات والنصف الآخر للمقرات والاستخبارات وسلاح الجو.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن الجيش سيبدأ اليوم استدعاء 60 ألفا من جنود الاحتياط، استعدادا لمواصلة القتال في غزة.

وبحسب القناة ذاتها، فإنه سيتم في المرحلة الأولى استدعاء 5 ألوية من الاحتياط قوامها 15 ألف جندي، وستنتشر هذه القوات على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية لتمكين جنود الجيش النظامي من القتال في غزة.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن تقديرات الجيش تفيد بأن احتلال مدينة غزة قد يستغرق عاما كاملا، مضيفة أن تلك التقديرات تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في العملية.

إدارة القتال بغزة

من جانبها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وثيقة موقعة من رئيس قسم تدريب القوات البرية الإسرائيلية تشير إلى أن الطريقة التي يعتزم الجيش الإسرائيلي اتباعها لإدارة القتال في عملية غزة، لا تتضمن الخطوات الأساسية لتحقيق النصر.

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة تُظهر بنودا باللون الأحمر، وهي الإجراءات الأساسية التي لم ينفذها الجيش حتى الآن، ولا يخطط لتنفيذها خلال احتلال مدينة غزة.

وقالت إن الإجراءات في الوثيقة تتضمن الحصار الكامل، وفصل تنظيم حرب العصابات عن السكان المدنيين، وقطع طرق الإمداد.

وأكدت الوثيقة أن عدم تنفيذ هذه الإجراءات يمنع تحقيق الإنجاز الحقيقي.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قواته تواصل استعداداتها اللوجستية والعملياتية لتوسيع القتال في غزة وتجنيد واسع لقوات الاحتياط.

وبحسب البيان، تم تجهيز المقاتلين بالسلاح والعتاد الشخصي والتكتيكي وإنشاء مرافق إقامة مكيفة مع مياه وكهرباء إلى جانب صيانة المركبات العسكرية.

وأضاف أن الجنود يخضعون الآن لتدريبات مكثفة في القتال بالبيئة الحضرية والمفتوحة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 223 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.