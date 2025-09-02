إسرائيليون يقدمون التماسا للمحكمة العليا ضد احتلال غزة

قال موقع "والا" الإسرائيلي إن مجموعة من المواطنين الإسرائيليين وعسكريين سابقين ورجال أعمال ومحامين قدموا التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار المجلس الوزاري المصغر باحتلال مدينة غزة.

وحسب الموقع، يسعى الملتمسون إلى إلغاء القرار بدعوى أنه مخالف لموقف جيش الاحتلال الإسرائيلي وقادة الأجهزة الأمنية، وأنه اتُخذ دون مراعاة التبعات الوجودية والدولية لهذا القرار.

كما يطالب الملتمسون بنشر الأسباب التي ساقها المجلس المصغر لاتخاذ قرار احتلال مدينة غزة، تنفيذا لما طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

ومن بين الحجج التي ساقها الملتمسون أن القرار اتُخذ من قبل حكومة أقلية كان من الأجدى أن تتوخى الحذر الشديد في مثل هذه القضايا الحاسمة، نظرا للاتهام الجنائي الموجه إلى رئيس الوزراء، حسب مقدمي الالتماس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة 63 ألفا و459 شهيدا و160 ألفا و256 مصابا فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة متعمدة أزهقت أرواح 339 شخصا، بينهم 124 طفلا.