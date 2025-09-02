ألمانيا تدعو إسرائيل لتحسين الظروف الإنسانية "عاجلا" في غزة

حثت الحكومة الألمانية إسرائيل على تحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة عاجلا، وعلى ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة وفق حل الدولتين.

وقال ممثل الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لارس كاستيلوتشي إن "على الحكومة الإسرائيلية تحسين الوضع الإنساني في غزة من دون تأخير بشكل كامل ومستدام، وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي".

وندد بمعاناة المدنيين خصوصا الأطفال "الذين لا يتحملون أي ذنب أو مسؤولية".

وأشار إلى أن ألمانيا زادت كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة "مرات عدة"، لكنها "تظل غير مجدية" طالما أنها لا تبلغ المحتاجين.

وبينما أشار كاستيلوتشي إلى "المسؤولية الخاصة" لألمانيا حيال أمن إسرائيل وضرورة "الإفراج الفوري" عن الرهائن المحتجزين في القطاع، شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة وفق حل الدولتين.

وألمانيا من أبرز داعمي إسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. لكن حكومة المستشار فريدريش ميرتس بدّلت في الآونة الأخيرة من لهجتها حيال تل أبيب على خلفية الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت يوم 22 أغسطس/آب الماضي رسميا المجاعة في قطاع غزة حيث يعيش نحو 500 ألف شخص في وضع "كارثي".

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن استشهاد نحو 63 ألفا و500 شخص معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في غزة، وهي أرقام تعدها الأمم المتحدة "موثوقة".