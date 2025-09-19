11 قتيلا في تفجيرين بإقليم بلوشستان الباكستاني

قتل 11 شخصا أمس الخميس في تفجيرين في إقليم بلوشستان بباكستان الواقع على الحدود مع أفغانستان وإيران، وفق ما أكده مسؤولان في حكومة الإقليم اليوم الجمعة.

وقال المسؤولان إن 5 أشخاص قتلوا بينهم 3 جنود بعد أن فجر انتحاري سيارة مفخخة في قافلة تضم مجموعة عسكرية رديفة للجيش في دشت على الطرف الجنوبي الغربي من باكستان قرب إيران.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم.

كذلك، قال المسؤول في الحكومة الإقليمية امتياز علي بلوش لوكالة الصحافة الفرنسية إن انفجارا آخر وقع قرب معبر حدودي أفغاني في الإقليم أسفر عن مقتل 6 عمال مساء الخميس.

وقُتل 15 شخصا هذا الشهر في تفجير انتحاري تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في تجمع سياسي في العاصمة الإقليمية كويتا.

ويطالب جيش تحرير بلوشستان باستقلال الإقليم عن باكستان وتولي قومية البلوش إدارته، كما يشدد على إطلاق سراح معتقلين سياسيين وناشطين من البلوش يقول إن الجيش الباكستاني خطفهم.