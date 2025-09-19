قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتهم الأردن بالمسؤولية عن عملية معبر جسر اللنبي (الكرامة) في جلسة للمجلس الوزاري المصغر، وأعلن عن إجراءات جديدة لعبور شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن رئيس الأركان إيال زامير أوصى القيادة السياسية بوقف المساعدات القادمة من الأردن.

وأضاف الجيش أن زامير أوصى بوقف المساعدات حتى انتهاء التحقيقات في العملية التي وقعت على حاجز اللبني الحدودي مع الأردن، وتغيير إجراءات تفتيش السائقين الأردنيين.

كما أعلن مقتل ضابط وجندي في إطلاق نار على جسر اللنبي، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ منفذ العملية جندي أردني متقاعد كان يقود شاحنة، ونفذ العملية بإطلاق النار من مسافة صفر ثم طعنا.

وعلى خلفية ما جرى في المعبر، علقت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية المنقولة من الأردن لقطاع غزة، رغم محدوديتها، وسط المجاعة التي تضرب القطاع منذ نحو عامين جراء حرب الإبادة التي ترتكبها بدعم أميركي.

وأعلن الأمن العام الأردني وقف حركة المسافرين عبر هذا الجسر بعد إغلاقه من الجانب الإسرائيلي، كما أعلنت الخارجية في بيان، بَدءَ تحقيق فوري في الحادثة .

ودانت الوزارة الأردنية الهجوم رافضة أي خرق للقانون أو أعمال تعرض مصالح المملكة ومساعداتها لغزة للخطر.

وشدد بيان الخارجية على أهمية دور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية، مع استمرار تدفق الشاحنات عبر الجسر رغم ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأن سائق شاحنة أردنية قد نفذ الهجوم.

وأكدت هذه الوزارة متابعة أوضاع السائقين وضمان سلامتهم. وجددت الدعوة لوقف العدوان على غزة وإطلاق تحرك دبلوماسي نحو الحل الدائم.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، شهد المعبر ذاته عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني مما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين، بالإضافة إلى منفذ العملية.

إعلان

ويرتبط الأردن مع إسرائيل من خلال 3 معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).