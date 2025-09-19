ميناء إيطالي يرفض شحن متفجرات إلى إسرائيل

رفض ميناء رافينا الإيطالي اليوم الخميس دخول شاحنتين تحملان متفجرات كان من المقررة شحنها إلى إسرائيل، مع تصاعد الاحتجاجات على الحرب في غزة بين عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى في البلاد.

وقال رئيس بلدية رافينا أليساندرو باراتوني إن هيئة الميناء قبلت الطلب المقدم منه ومن الحكومة المحلية بمنع دخول الشاحنتين اللتين تحملان متفجرات في طريقهما إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.

وأضاف في بيان "تقول الدولة الإيطالية إنها حظرت بيع الأسلحة إلى إسرائيل، لكن من غير المقبول أن تمر (تلك الأسلحة) عبر إيطاليا من دول أخرى بسبب ثغرات بيروقراطية".

ولم يقدم رئيس البلدية أي تفاصيل عن مصدر الشاحنتين أو أدلة على محتوياتهما.

ويعكس قرار رافينا رفضا متزايدا في إيطاليا للهجوم لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في روما إنه ليس لديه معلومات تفصيلية كافية عن هذه المسألة، وهو ما يجعله يحجم عن التعليق عليها.

ومن المقرر أن تنظم غدا أكبر نقابة عمالية في إيطاليا إضرابا عاما لمدة نصف يوم وتجمعات في روما ومدن أخرى، للمطالبة بعدم شحن الأسلحة لإسرائيل.

وستنظم أيضا نقابتان أخريان إضرابا عن العمل في 22 سبتمبر/أيلول الجاري في محاولة لوقف الشحن إلى إسرائيل من يناءي جنوة وليفورنو الرئيسيين.

واتخذ عمال موانئ في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والسويد واليونان إجراءات مماثلة لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي رفض عمال ميناء مرسيليا في جنوب فرنسا تحميل حاويات من المعدات العسكرية المتجهة إلى حيفا "لرفضهم المشاركة في الإبادة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".