مظاهرات بالمغرب دعما لغزة واحتجاج على مشاركة وفد إسرائيلي بمنتدى نسوي

شهدت عدة مدن مغربية وقفات شعبية تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعدد من دول المنطقة دعما للمقاومة الفلسطينية، كما شهدت مدينة الصويرة وقفة احتجاجية تنديدا بمشاركة وفد إسرائيلي في منتدى نسوي دولي بالمدينة.

وشهدت مدن منها طنجة والدار البيضاء وتطوان ومراكش والقنيطرة وفاس ومكناس وأغادير، وقفات نظم أغلبها عقب صلاة الجمعة، حيث ندد المتظاهرون باستمرار تجويع المدنيين في قطاع غزة وإغلاق المعابر.

وأمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، ردد المشاركون شعارات تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الدول العربية وطالبوا بمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وصور قادة المقاومة معبرين عن دعمهم للشعب الفلسطيني وأشادوا بأسطول الصمود العالمي الذي انطلق باتجاه غزة وبالمشاركين فيه.

وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، طالب المتظاهرون الأنظمة العربية بإلغاء اتفاقيات التطبيع الموقعة مع الاحتلال، والشعوب العربية والاسلامية بمقاطعة منتجات الاحتلال والشركات الداعمة له.

وقفة بالصويرة

من جانب آخر، شارك عشرات المغاربة في وقفة احتجاجية بمدينة الصويرة غربي البلاد تنديدا بمشاركة إسرائيل في "المنتدى الدولي للنساء من أجل السلام" الذي تستضيفه المدينة بداية من اليوم ويستمر إلى الأحد.

وأعلنت جهات رفضها مشاركة إسرائيل ومقاطعة المنتدى، منها القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، ونساء حزب العدالة والتنمية.

وتنظم المنتدى جمعية "محاربات من أجل السلام"، وهي منظمة فرنسية غير حكومية تضم ناشطات من ديانات وخلفيات مختلفة.

وبحسب المنظمين، سيشهد المنتدى مشاركة ناشطات من المغرب وفلسطين وإسرائيل، إضافة إلى دول أوروبية وأفريقية، على أن يتم خلاله إطلاق "نداء دولي للنساء من أجل السلام".

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 65 ألفا و174 شهيدا، و166 ألفا و71 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين.