اعتقالات بالخليل وسرايا القدس تستهدف آلية للاحتلال في رام الله

أعلنت سرايا القدس-كتيبة رام الله، مساء اليوم الجمعة، تفجير عبوة ناسفة من نوع سجيل 2 بآلية عسكرية على شارع ألون شمال شرق رام الله في الضفة الغربية، في حين أصيب فلسطينيان باعتداءات الاحتلال وسط حملة اعتقالات بالخليل.

وأكدت سرايا القدس-كتيبة رام الله تحقيق إصابات مؤكدة، دون إضافة مزيد من المعلومات أو ورود تعليق من الجانب الإسرائيلي.

على صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن فلسطينيا أصيب بنيران الاحتلال بمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المنطقة.

وأفادت بأن شابا أصيب بكسور جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في قرية رابا جنوب شرقي جنين شمالي الضفة.

وقالت مصادر للجزيرة، إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت أُمّر شمالي الخليل.

في الأثناء، ذكرت مواقع إعلامية محلية، أن مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين على مثلث بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد اقتحام الاحتلال المدينة.

وأكدت إلقاء شبان فلسطينيين زجاجات "المولوتوف" تجاه آليات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت وأغلقت المحلات التجارية في البلدة.

عاجل | الاحتلال يشن حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية في بلدة بيت أمر، شمال الخليل. pic.twitter.com/XvCZ1Q6kQw — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 19, 2025

اعتداءات المستوطنين

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطنين سيّجوا أراضي قرية عاطوف جنوب شرقي نابلس ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وفي وقت سابق من الجمعة، اعتدى مستوطنون على سيارة يقودها فلسطيني في الفارسية بالأغوار الشمالية حيث ألقوا الحجارة عليها مما أدى إلى تحطيم زجاجها.

وتوازيا مع حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب بيانات فلسطينية.